Steirer lieben Harry: Biografie ist Verkaufs-Hit

Bestseller oder Ladenhüter? Das ist die Frage, die viele steirische Royal-Fans seit der Veröffentlichung von Prinz Harrys Memoiren am Dienstag beschäftigt. Der Herzog von Sussex rührt ja selbst mit einem spektakulären Interview-Reigen in diversen TV-Talkshows die Werbetrommel für seine 500-seitige Autobiografie. Aber interessiert das Werk auch die Leser außerhalb von Großbritannien und den USA? Wir haben uns in weiß-grünen Buchhandlungen umgehört.