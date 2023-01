Prinz Harry wollte Skilehrer in Lech sein

Skandal-Biografie rechnet mit Royals ab

Der provokative Titel des Buches, in dem Prinz Harry unter anderem mit seiner Familie abrechnet und von einem handfesten Streit mit Prinz William und Anfeindungen gegen seine Ehefrau Herzogin Meghan erzählt, spielt auf die Redewendung „the heir and the spare“ an - also „der Erbe und der Ersatz“. In diesem Fall wäre Prinz William (40) als Thronfolger der Erbe, sein jüngerer Bruder Harry der Ersatz, der höchstens beim Tod des Älteren zum Zuge kommen könnte.