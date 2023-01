Prinz Harry räumt mit Gerücht um seinen Penis auf

Mit Frost-Penis bei royaler Hochzeit

In dem auf Provokation ausgerichteten Werk enthüllt der 38-Jährige unter anderem, dass er während der Hochzeit seines Bruders Prinz William mit Kate Middleton mit Erfrierungen am Penis zu kämpfen hatte. Als er den Thronfolger William am 29. April 2011 zum Altar führte, sei das deshalb für ihn eine schmerzhafte Angelegenheit gewesen.