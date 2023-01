Sabotage? Engländer gehen auf deutschen Keeper los

Ortega, der wieder anstelle von Ederson im Kasten stand, kam letzten Sommer zu City und war in dieser Saison für Guardiola der Mann für den Pokal. Beim Sieg in der dritten Runde gegen Chelsea blieb er ohne Gegentor und spielte dann in der letzten Runde gegen Liverpool. Der 30-Jährige spielte auch am Sonntag beim 4:0-Sieg im FA Cup gegen die Blues , hatte da aber wenig zu tun - doch nun dieser Patzer.