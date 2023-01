Pep Guardiola rechnet mit seinen „Citizens“ ab

Stadtderby steht an

„Ich kann mich an keine schlechteren 45 Minuten unter Pep Guardiola erinnern“, resümierte der Torhüter im Anschluss an die Partie seine Leistung. Gegen Manchester United (kommenden Samstag um 13.30 Uhr) muss nun eine klare Steigerung her. „Wenn wir so auftreten, haben wir keine Chance“, weiß Guardiola.