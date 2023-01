Pöltls Spurs verlieren vor „Spiel des Jahres“

Unter dem Motto „Back home in the Dome“ treten die Spurs am Freitag erstmals seit 2002 im Alamodome von San Antonio an, der ab 5. November 1993 mit dem damaligen Auftaktspiel ebenfalls gegen die Warriors neun Jahre lang und somit auch beim ersten Titelgewinn 1999 ihre Heimstätte gewesen ist. Die Texaner wollen die bisher größte Kulisse von 62.046 Zuschauern bei einem NBA-Spiel (Atlanta Hawks gegen Chicago Bulls mit Michael Jordan am 27. März 1998 im Georgia Dome, Anm.) übertreffen und sich eine Eintragung ins „Guinness Buch der Rekorde“ sichern. Bis Mittwoch waren Klubangaben zufolge bereits 63.592 Tickets verkauft, mehr als 65.000 stehen zur Verfügung. Der Auftritt im Alamodome gilt als Höhepunkt im 50. Spieljahr der Spurs in der NBA.