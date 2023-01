Ab Sonntag wird es Winter: Schneefall vorausgesagt

Was ist eine solche Karotte?

Die Wettermodelle haben in den mittel- und langfristigen Prognosen immer wieder Wetterlagen drinnen, welche von teils sehr großen Schneemengen „träumen“ lassen. Oft ist es aber so, dass diese „Extremlösungen“ dann doch nicht eintreten. Für Schneeliebhaber gibt es aktuell so eine Schneekarotte für den Süden Österreichs für den Beginn der kommenden Woche. Von Montag bis Mittwoch könnte es da bis weit herab große Neuschneemengen geben. Ob es bei einer Schneekarotte bleibt oder ob tatsächlich viel Schnee kommt, das wird sich zeigen.