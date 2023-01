Hörl legt nach: „Fakten und Daten auf den Tisch“

Mattle gibt Hörl recht

Tirols Landeshauptmann und Wirtschaftsbündler Anton Mattle (ÖVP) hatte am Dienstag übrigens gefragt nach Hörls Vorstößen gemeint: „Alles kann man diskutieren“. Er merkte allerdings an: „Urlauben und Reisen ist etwas, was die Gesellschaft will.“ Hörl sei eben dafür bekannt, dass er immer zuspitze. Mattle erklärte, dass die An- und Abreise stets für den größten ökologischen Fußabdruck verantwortlich sei. „Das Reisen in die Alpen, um Wintersport zu betreiben, hinterlässt einen wesentlich kleineren ökologischen Fußabdruck als ein Flug in eine Urlaubsdestination“, gab der Landeschef in diesem Punkt allerdings Hörl recht.