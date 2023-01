Kohle statt Dorf: Das Dilemma grüner Welterklärer

Am Mittwoch soll die Gemeinde Lützerath dem Braunkohletagebau weichen und von der Landkarte verschwinden. Deutschland manövriert sich wegen der Krise in die Energie-Steinzeit zurück, mehr als 2000 Menschen demonstrieren vor Ort hartnäckig und mit Barrikaden dagegen. Darunter die Klimaaktivistin Luisa Neubauer, Schwester im Geiste von Greta Thunberg und Klima-Kleberin Martha Krumpeck in Wien. Sie alle eint der Zorn auf die Grünen.