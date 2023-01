Das Mega-Drama um Charlottes sackartiges Kleid

Fazit: Man muss beide Frauen verstehen. Meghan hatte wegen der Hochzeitsvorbereitungen und ihrem Vater den Kopf voll und wenig Zeit für Prinzessin Kates Anliegen. Diese wiederum wollte natürlich, wie jede andere Mami auch, dass ihre Tochter Charlotte an der Hochzeit ihres Onkels Harry in einem Kleid erscheint, in dem sie sich wohlfühlt und das an ihr hübsch aussieht.