Prikraf-Prozess: Strache steht erneut vor Gericht

Freisprüche in anderem Prozess

Der „Prikraf“-Prozess war der Auftakt an Strafverfahren gegen Heinz-Christian Strache und die erste Gerichtsverhandlung nach der Ibiza-Affäre, die bekanntlich die türkis-blaue Regierung sprengte. In einem zweiten Bestechungsprozess gab es - noch nicht rechtskräftige - Freisprüche für den Ex-Vizekanzler und den OÖ-Unternehmer Siegfried Stieglitz. Auch hier sollen Spenden an einen FP-nahen Verein geflossen sein, dafür hätte Stieglitz einen ersehnten Aufsichtsratsposten erhalten. Doch die Suppe sei laut Urteilsbegründung zu dünn für eine Verurteilung ...