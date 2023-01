Prinzessin Kate ist 41: Prinz Harry erzürnt Fans

Prinz Harry packt zum Geburtstag auch über Kate aus

Doch nicht nur das: Auch in gleich drei TV-Interviews legt der Schwager der Prinzessin von Wales nach. Es geht um Kritik an der Royal Family, einer Abrechnung mit Königsgemahlin Camilla und brisante Behauptungen über Prinzessin Kate. Seine Ehefrau Meghan hätte bei seinem Bruder und seiner Schwägerin nie eine Chance gehabt, erklärte Harry. Von Anfang an hätten die beiden die Nase gerümpft über die „Schauspielerin“ und „Amerikanerin“. Es hätte eine Menge Klischees gegeben, die es Meghan unmöglich gemacht hätten, in die Familie aufgenommen zu werden.