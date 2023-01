Historische britische Weltraum-Mission gescheitert

Die am späten Montagabend an Bord eines umgebauten Boeing-747-Flugzeugs namens „Cosmic Girl“ gestartete Rakete war die erste, die von britischem Boden aus ins All gebracht wurde. Sie sollte neun Satelliten in die Erdumlaufbahn bringen, die der Entdeckung von Schleusern und der Wetterbeobachtung dienen sollten.