„Ziviler Widerstand kein Beliebtheitswettbewerb“

Wie berichtet, planen Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten der Organisation „Letzte Generation“ eine Protest-Reihe in Wien. Die Gruppe ist unter anderem für Klebe-Aktionen auf Straßen, Attacken auf Gemälde und eine vereitelte Störung des Neujahrskonzerts bekannt. Von der politischen Führung ernten Menschen wie Martha Krumpeck eher Ablehnung (wobei die Grünen meinen, dass es genug Mechanismen gebe, um rechtlich gegen Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten vorgehen zu können, Anm.). Österreichs Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) stellt mit ihrer Einstellung keine Ausnahme dar. Die Aktionen seien daneben und respektlos, „gegenüber Menschen, die täglich in die Arbeit fahren, gegenüber Polizisten (...) und am Ende des Tages auch gegenüber Steuerzahlern“, sagte sie am Montagabend in der „ZiB 2“.