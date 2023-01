Reifen aufschlitzen? „So etwas machen wir nicht“

„Es liegt so viel im Argen, die Hütte brennt“

„Ich verstehe, dass wir Leute aufregen.“ Autofahrer seien nicht das eigentliche Ziel der Klimaaktivisten. „Es tut uns Leid, dass wir sie stören müssen“, so Krumpeck. „Aber wir haben alles andere probiert, doch das Ergebnis war sehr verhalten.“ Nun stelle man sich dem Alltag in den Weg, damit man nicht mehr ignoriert werden könne. „Der Hut brennt, diese Regierung hat keinen Klimaplan und man werfe heute mehr Steuergeld für klimaschädliche Förderungen raus als noch vor wenigen Jahren“, so nur einige Kritikpunkte der Klimaaktivistin. „Es liegt so viel im Argen, die Hütte brennt.“