Nicht mehr alleine? Sissy sucht nach ihrem Franz!

70 Prozent der Patienten sind Hunde

Warum? „Weil 70 Prozent unserer Patienten in der Klinik Hunde sind und Sissy eine moderne Katze ist“, so die einfache Erklärung. Im Moment ist Franzl Nummer 1 weit in Führung. Er wird – fast sicher – Logotierchen Nummer 2.