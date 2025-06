Eltern schlagen Alarm, Personal bangt um Jobs

Ganztagsschule oder Hort? Der Unterschied liegt in der Struktur

Der Unterschied liegt in der Struktur. Bei der Ganztagsschule sind Lehrer auch am Nachmittag eingebunden, was pädagogische Kontinuität bringt. Die Freizeitgestaltung kann von Vereinen oder Freizeitpädagogen übernommen werden. Die Eltern sollen jedenfalls noch vor den Sommerferien Gewissheit haben.