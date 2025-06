„Wein ist kein Produkt, sondern ein Kulturgut“

Buntes Veranstaltungsprogramm

In Zukunft möchte der Weinbauverband noch stärker auf die Veranstaltungen hinweisen, die es rund um die edlen Rotweine gibt. So wurde vor Kurzem erstmals ein Gourmet-Radeln mit den Winzern angeboten, das auf großes Interesse stieß, und auch die Weinblütenwanderung in Lutzmannsburg zog wieder zahlreiche Gäste an. Die nächsten Höhepunkte kommen bereits: An diesem Wochenende findet das Rotweinopening in Horitschon statt. Die Weinkost Raiding (14. Juni), Wine & Sound im Weingut K+K Kirnbauer (21. Juni), das Rotweinfestival Deutschkreutz (10. bis 13. Juli) und das Eichenwald Open Air (25.-27. Juli). „Im Blaufränkischland gibt es Veranstaltungen für alle Generationen und Interessen“, erklärt Kölly-Pfneisl.