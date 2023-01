Dominic Thiem vor Melbourne zurück in ATP-Top-100

Dominic Thiem, der kommende Woche bei den Australian Open in Melbourne am Start ist, hat sich im neuesten ATP-Ranking auf Position 99 und damit zurück in die Top 100 verbessert. An der Spitze liegt vorerst noch Carlos Alcaraz, der seine Top-Position aber verlieren könnte. Selbst der fünftplatzierte Novak Djokovic, der keine Punkte zu verteidigen hat, könnte den Spanier mit einem 22. Major-Titel ablösen.