Der Winter gibt endlich ein Lebenszeichen von sich

In ganz Kärnten machten Plusgrade den Pisten über Weihnachten und Neujahr zu schaffen. Nur durch die gründliche Beschneiung mit Kunstschnee während der Schneefälle davor konnte ein normaler Skibetrieb trotzdem aufrechterhalten werden. Doch nun halten endlich wieder niedrigere Temperaturen Einzug in Kärnten und ein Tief bringt, zumindest in den Bergen, frischen Schnee.