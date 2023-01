„Dieser Schmäh war ja niemals unserer“

„Krone“: In Ihrer Rolle sieht man Sie, so wie man sie kennt und doch erfinden Sie sich ganz neu.

Ursula Strauss: Ich bin so dankbar, dass wir so eine lange Reise mit diesen Figuren erleben dürfen, sie ständig neu entdecken und damit auch bei uns etwas Neues entdecken können. Ich finde Angelika Schnell ist eine starke, tolle, moderne, energievolle Frau und so ein Überlebensmensch mit einer starken Lebensenergie. Sie ist einfach nicht so schnell unterzukriegen.