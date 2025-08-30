Nur violettes Zuckerl! „Horror-Gruppe“ für Rapid

„Wir wollen es schaffen, dass man gar keine Kassen mehr aufmachen muss, weil es ohnehin keine Tickets mehr gibt. Dafür sind wir zuständig.“ Über sein Ziel mit dem heimischen Fan-Krösus Rapid – abgesehen von einem Titel natürlich – macht Peter Stöger nach dem 2:0-Fußballfest gegen Györ keinen Hehl. Von Köln und Dortmund ist der 59-Jährige ausverkaufte Arenen gewöhnt, das soll auch in Hütteldorf irgendwann zur Normalität werden. „Diese Kraft, die den Verein auszeichnet“, war sein Anreiz, den Job bei Rapid anzunehmen. „Dazu gehört das internationale Geschäft.“ Auch wenn die Freude gestern getrübt wurde ...