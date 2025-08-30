Vorteilswelt
Gegner im Europacup

„Richtig schöne Partien – aber brutal schwer“

Fußball National
30.08.2025 06:30
(Bild: Krone KREATIV/Gradwohl)

Für die Champions League waren die österreichischen Vereine heuer eindeutig nicht gut genug. Doch auch in der Europa League warten auf Sturm und Salzburg echte Kracher. Rapid wird die Qualifikation für die Conference League Rückenwind geben.

0 Kommentare

Immerhin drei heimische Vertreter sind in der Europacup-Gruppenphase dabei. Wenn manche meinen, dass unsere Klubs in der Europa und der Conference League besser aufgehoben sind als in der Champions League, ist das typisch österreichisch. Selbst im Schlechten sucht man etwas Positives.

Porträt von Andreas Herzog
Andreas Herzog
Loading
