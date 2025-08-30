„Richtig schöne Partien – aber brutal schwer“

Erfolgreiches Serie A-Debüt von Mussolinis Urenkel
Aufsteiger feiert Sieg
Für die Champions League waren die österreichischen Vereine heuer eindeutig nicht gut genug. Doch auch in der Europa League warten auf Sturm und Salzburg echte Kracher. Rapid wird die Qualifikation für die Conference League Rückenwind geben.
Immerhin drei heimische Vertreter sind in der Europacup-Gruppenphase dabei. Wenn manche meinen, dass unsere Klubs in der Europa und der Conference League besser aufgehoben sind als in der Champions League, ist das typisch österreichisch. Selbst im Schlechten sucht man etwas Positives.
