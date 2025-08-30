90-Mio.-Wahnsinn: „Das entbehrt jeder Grundlage!“

„Diese Ablöse entbehrt jeder Grundlage!“ Didi Hamann zeigt sich vom Newcastle-Angebot in der Höhe von 90 Millionen Euro für Stuttgart-Stürmer Nick Woltemade entsetzt.
Stuttgart-Stürmer Nick Woltemade wechselt nicht zum FC Bayern München, sondern zu Newcastle United. Und das für die stolze Ablösesumme von 90 (!) Millionen Euro. Der Deal sorgt für jede Menge Gesprächsstoff in der Fußball-Welt.
„Nick Woltemade ist ein guter Spieler, aber mir waren 60 Millionen Euro schon zu viel. Jetzt werden 90 bezahlt. Die Preise sind sehr inflationär, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass Liverpool Alexander Isak will – und wahrscheinlich auch bekommt“, sagt der ehemalige Profi-Kicker und nunmehrige TV-Experte bei Sky. Hamann meint: „Die deutschen Vereine sind aber gut beraten, diesen Wahnsinn nicht mitzumachen!“
Fest steht: Im Transfersommer hatte der FC Bayern München rund um Sportdirektor Christoph Freund und Trainer Vincent Kompany ein ums andere Mal das Nachsehen – jetzt auch bei Woltemade.
„Auf einmal hast du 100 Millionen Euro“
Die Premier League spiele „finanziell in einer anderen Liga“, sagte Freund am Freitag. Vor allem die satten TV-Geld-Einnahmen würden den Unterschied ausmachen, erklärte Kompany, der vor seinem Wechsel nach München Burnley trainierte. „Ich erinnere mich noch, als wir mit Burnley aufgestiegen sind. Auf einmal hattest du TV-Geld von 100 Millionen Euro – für einen Aufsteiger.“
