90-Mio.-Wahnsinn: „Das entbehrt jeder Grundlage!“

„Nick Woltemade ist ein guter Spieler, aber mir waren 60 Millionen Euro schon zu viel. Jetzt werden 90 bezahlt. Die Preise sind sehr inflationär, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass Liverpool Alexander Isak will – und wahrscheinlich auch bekommt“, sagt der ehemalige Profi-Kicker und nunmehrige TV-Experte bei Sky. Hamann meint: „Die deutschen Vereine sind aber gut beraten, diesen Wahnsinn nicht mitzumachen!“