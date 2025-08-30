Vorteilswelt
Deal sorgt für Wirbel

90-Mio.-Wahnsinn: „Das entbehrt jeder Grundlage!“

Fußball International
30.08.2025 06:47
Stuttgart-Stürmer Nick Woltemade wechselt nicht zum FC Bayern, sondern zu Newcastle United. Und ...
Stuttgart-Stürmer Nick Woltemade wechselt nicht zum FC Bayern, sondern zu Newcastle United. Und das für die stolze Ablösesumme von 90 (!) Millionen Euro.(Bild: AFP/THOMAS KIENZLE)

„Diese Ablöse entbehrt jeder Grundlage!“ Didi Hamann zeigt sich vom Newcastle-Angebot in der Höhe von 90 Millionen Euro für Stuttgart-Stürmer Nick Woltemade entsetzt.

Stuttgart-Stürmer Nick Woltemade wechselt nicht zum FC Bayern München, sondern zu Newcastle United. Und das für die stolze Ablösesumme von 90 (!) Millionen Euro. Der Deal sorgt für jede Menge Gesprächsstoff in der Fußball-Welt.

Nick Woltemade
Nick Woltemade(Bild: EPA/HANNIBAL HANSCHKE)

„Nick Woltemade ist ein guter Spieler, aber mir waren 60 Millionen Euro schon zu viel. Jetzt werden 90 bezahlt. Die Preise sind sehr inflationär, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass Liverpool Alexander Isak will – und wahrscheinlich auch bekommt“, sagt der ehemalige Profi-Kicker und nunmehrige TV-Experte bei Sky. Hamann meint: „Die deutschen Vereine sind aber gut beraten, diesen Wahnsinn nicht mitzumachen!“

Didi Hamann nimmt sich kein Blatt vor den Mund.
Didi Hamann nimmt sich kein Blatt vor den Mund.(Bild: Urbantschitsch Mario)

Fest steht: Im Transfersommer hatte der FC Bayern München rund um Sportdirektor Christoph Freund und Trainer Vincent Kompany ein ums andere Mal das Nachsehen – jetzt auch bei Woltemade. 

Lesen Sie auch:
England statt München
So reagiert der FC Bayern auf den Woltemade-Knall
29.08.2025
Einigung erzielt
Überraschung! Woltemade vor Wechsel nach England
28.08.2025

„Auf einmal hast du 100 Millionen Euro“
Die Premier League spiele „finanziell in einer anderen Liga“, sagte Freund am Freitag. Vor allem die satten TV-Geld-Einnahmen würden den Unterschied ausmachen, erklärte Kompany, der vor seinem Wechsel nach München Burnley trainierte. „Ich erinnere mich noch, als wir mit Burnley aufgestiegen sind. Auf einmal hattest du TV-Geld von 100 Millionen Euro – für einen Aufsteiger.“

Aufsteiger feiert Sieg
Bayern-Trainer Kompany
CL-Auslosung? „Ich habe ein bisschen gebraucht!"
Bayern-Trainer Kompany
Gegner im Europacup
„Richtig schöne Partien – aber brutal schwer"
Deal sorgt für Wirbel
90-Mio.-Wahnsinn: „Das entbehrt jeder Grundlage!“
Gegner im Europacup
„Richtig schöne Partien – aber brutal schwer“
Conference League
Nur violettes Zuckerl! „Horror-Gruppe“ für Rapid
