Gmunden und Vienna gewinnen Cup-Generalproben

Zwei Cup-Generalproben sind am Sonntag im Mittelpunkt der 16. Runde in der Basketball Superliga (BSL) gestanden. Die Swans Gmunden ließen den Oberwart Gunners beim 92:76 (50:36) keine Chance. Der BC Vienna bezwang UBSC Graz mit 108:76 (46:31) noch deutlicher. Die Teams treffen am Samstag im Cup-Final-Four neuerlich aufeinander. Der erste Titel des Jahres wird am kommenden Wochenende in Oberwart ausgespielt.