Beim Abstieg vom Traunstein von Brücke gestürzt

Der 47-Jährige aus Ohlsdorf stieg am Sonntag über den Mairalmabstieg vom Gipfel des 1691 m hohen Traunstein ins Tal ab. Am Ende des Steiges führt eine Holzbrücke über den Lainaubach. Beim Überqueren der nassen Holzbrücke rutschte der Bergsteiger aus und stürzte etwa dreieinhalb Meter mit den Füßen voran in das ausgetrocknete Bachbett.