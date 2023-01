Nach brutaler Tour: Ski ins Eck und Füße hoch

Stadlober: „Es war hart“

„Bei den Distanzrennen viermal unter die Top-7 gekommen zu sein, ist nach einem schwierigen Saisonstart wirklich super“, meinte die Radstädterin. Der Schlusstag verlangte aber noch einmal alles von ihr ab. „Es war so hart, die Verhältnisse wirklich schwierig.“ Die Veranstalter frästen den Schnee noch einmal durch, weil es am Samstag so eisig war. Dadurch wurde die Strecke tief. Die Folge: Es war mehr Kraftaufwand nötig als ohnehin. „Ich habe gemerkt, dass ich müde bin von der Tour“, gestand sie.