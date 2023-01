„Osttangente ist keine Lösung für Süden von Linz“

Und die sogenannte Ostumfahrung?

Bei einem Verkehrskonzept der Zukunft werde wahrscheinlich so eine Ostumfahrung auch ein Teil davon sein, aber sicher nicht durch die Stadt durch, meint Hajart: „Das macht politisch keinen Sinn. Das bringt man bei der Bevölkerung nicht durch, die macht gleich einen Aufstand. Und es ist auch, was den Eingriff in die Natur betrifft, in die Traun-Donau-Auen, nicht tragbar. Und insoferne glaube ich, sollte man all das noch einmal auf den Prüfstand stellen und gemeinsam an Lösungen für die Zukunft arbeiten!“