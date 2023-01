Ukrainer klagen über Beschuss mit Brandmunition

Laut Angaben aus der Ukraine hat Russland in der Nacht auf Sonntag mehrere ukrainische Städte beschossen. Betroffen war unter anderem ein Stadtviertel von Cherson. „Für die Attacke haben sie Brandmunition verwendet“, teilte am Sonntag der Militärgouverneur der Region, Jaroslaw Januschewitsch, in seinem Telegram-Kanal mit. Die Genfer Konvention verbietet den Einsatz von Brandmunition gegen zivile Objekte.