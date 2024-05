Lob von Legende Henry! Fàbregas spendiert Urlaub

Der mit Como gerade auf Wolke sieben schwebt, mit dem Klub aus dem Norden Italiens nach 21 Jahren wieder in die Serie A zurückkehrte. Der 22-Jährige leistete dazu einen wichtigen Beitrag, stand in den letzten neun Ligaspielen in der Startelf – seither verlor der Neo-Erstligist keine einzige Partie. Was auch Arsenal-Legende sowie Como-Investor Thierry Henry lobte. „Nach dem Aufstieg kam er in die Kabine und gratulierte mir zu meiner Leistung. Ein tolles Gefühl, danach machten wir auch noch ein Foto!“