Japanische Stadt will aus Schnee Energie gewinnen

Im hohen Norden Japans soll in einem Testprojekt Strom aus Schnee gewonnen werden. Wie die Nachrichtenagentur Kyodo am Sonntag berichtete, wurde zu diesem Zweck in der schneereichen Stadt Aomori ein Schwimmbecken einer verlassenen Volksschule mit Isoliermaterialien versiegelt, um darin angehäuften Schnee kalt zu halten.