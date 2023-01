Ohne Pöltl: San Antonio unterliegt Boston knapp

Obwohl mit Keldon Johnson, Devin Vassell sowie Jakob Pöltl, den Probleme mit der Achillessehne plagten, drei Spieler aus der üblichen Startformation verletzt fehlten, haben die San Antonio Spurs am Samstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) die Boston Celtics voll gefordert. Sie unterlagen dem Leader letztlich knapp mit 116:121. Die Entscheidung fiel erst in der Schlussminute.