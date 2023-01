60. Double-Double von Jakob Pöltl in der NBA

Die Brooklyn Nets setzten sich mit 108:102 bei den New Orleans Pelicans durch. Kevin Durant führte die New Yorker mit 33 Punkten und zehn Rebounds an. In einem weiteren Duell zweier Spitzenteams besiegten die Denver Nuggets, Leader der Western Conference, die Cleveland Cavaliers auch dank eines Triple-Double von Nikola Jokic mit 121:108. Der serbische Center erreichte 28 Punkte, 15 Rebounds und zehn Assists.