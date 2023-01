Österreichweit bestes Kinderhotel im Zillertal

So oder so, damit die ganze Familie erholt aus dem Urlaub kommt, gibt es hervorragende kinderfreundliche Hotels. Kinderhotel.info hat 50 Familien-Hotels als die Besten gekürt. Zur Auswahl standen 745 Hotels aus 15 europäischen Ländern. Aus Tirol schafften es 14 Hotels in die Top 50, darunter das beste Hotel in Österreich!