Steirische Gipfelgefühle ohne plagenden Abstieg

Touren quer durch die Steiermark

58 Touren haben es in sein Buch geschafft. „Bei jeder habe ich mir am Ende gedacht: Bist du narrisch, die Steiermark ist schön!“ Seilbahnen, öffentliche Verkehrsmittel, Sammeltaxis oder das am Hinweg abgestellte Fahrrad sind die Kniffe, die den Abstieg ersetzen. Jede Tour wird im Buch akribisch erklärt - inklusive GPS-Tracks und Tipps vom Autor.