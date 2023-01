Umgang mit digitalen Medien erlernen

Das Lernen des richtigen Umgangs mit Anwendungen der digitalen Welt ist eine Riesenherausforderung - gerade auch für die Schulen. Damit die Pädagogen und Pädagoginnen überhaupt entsprechende Angebote stellen können, braucht es erst einmal die Grundlagen: die entsprechende technische Ausstattung der Bildungshäuser. Das Land Vorarlberg fördert diese Ausstattung und schüttet im Rahmen der Top Up-Förderung von 2021 bis Dezember 2022 insgesamt 592 Millionen Euro an die Pflicht- und Berufsschulen aus. Bereits in den Volksschulen wird der digitale Unterricht gepflegt. So kommen dort vermehrt Tablets zum Einsatz, um die Kinder frühzeitig auf spielerische Art mit den Grundlagen informatischen Denkens und Lösens von Problemstellungen vertraut zu machen. Gleichzeitig wird ein verantwortungsvoller Umgang mit den digitalen Medien vermittelt.