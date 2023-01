Rassismus! Lazio-Fankurve für Heimspiel gesperrt

Das Sportgericht der italienischen Fußball-Liga hat Lazio Rom mit der Sperrung der Fankurve wegen rassistischer Rufe seiner Fans beim Auswärtsspiel gegen US Lecce bestraft. Fans der Biancocelesti hatten die dunkelhäutigen Lecce-Spieler Samuel Umtiti und Lameck Banda während der Partie am Mittwoch wiederholt rassistisch beleidigt. Damit wird die „Curva Nord“ beim Heimspiel am Sonntag gegen den FC Empoli leer bleiben.