Kämpfe nach Festnahme des Sohnes von „El Chapo“

Im Nordwesten von Mexiko ist es nach der Festnahme eines Sohns des berüchtigten, inhaftierten Drogenbosses Joaquín „El Chapo“ Guzmán zu Kämpfen zwischen mutmaßlichen Bandenmitgliedern und Sicherheitskräften gekommen. Kriminelle blockierten in der Stadt Culiacán mit Bussen und Lastwagen Straßen und steckten die Fahrzeuge in Brand, wie am Donnerstag im Fernsehen zu sehen war (Video oben). Zahlreiche Schüsse waren zu hören.