Hunderte Jesiden fliehen vor Kämpfen im Nordirak

Irak will PKK-Truppen loswerden

Obwohl der Irak die türkische Offensive im Irak und in Syrien zunächst scharf verurteilt hatte, wollen die Regierung in Bagdad sowie die Kurdische Autonomieregion die PKK-Truppen selbst loswerden. Im Oktober 2020 unterzeichneten beide ein Abkommen, laut dem es keine nicht-staatlichen Streitkräfte mehr in der Region geben dürfe.