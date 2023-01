8-köpfige Familie in Utah erschossen aufgefunden

Unfassbare Bluttat in Enoch City im US-Bundesstaat Utah: Als Beamte zu einer „Sozialkontrolle“ in das Haus einer Familie kamen, fanden sie dort acht Leichen mit Schusswunden vor. „Zum jetzigen Zeitpunkt glauben wir nicht, dass eine Bedrohung für die Öffentlichkeit besteht oder dass es im Allgemeinen Verdächtige gibt“, erklärte ein Sprecher in einer Erklärung.