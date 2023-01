Mehr Tote, aber weniger Verletzte auf den Pisten

Hier lag der Mittelwert der vergangenen zehn Jahre bei 709 Personen. „Schwerverletzte“ sind in der Statistik aber nicht erfasst, denn dies könne erst nach einer entsprechenden Diagnose im Krankenhaus festgestellt werden. Die Verhältnisse würden aber darauf hindeuten, dass es in diesem Jahr mehr schwere Unfälle und somit Schwerverletzte gibt, sagte ÖKAS-Präsident Peter Paal. Ähnliches war zuletzt auch aus der Innsbrucker Klinik zu hören. „Wenn jemand stürzt, ist bei diesen Verhältnissen ein leichter Sturz schon schwer. Wenn jemand schwer stürzt, hat er derzeit umso schwere Verletzungen“, sagte Paal in Bezug auf die aktuellen Wetterbedingungen.