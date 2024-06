Schwalbe, Elfer und VAR – Kuriose Szene im Top-Hit

Treffer annulliert

Petkovic scheiterte an Unai Simon, der den Ball zur Seite abwehrte. Perisic war zuerst am Ball, legte quer und Petkovic, der gerade noch gescheitert war, schob ein – 1:3! Doch nach einem erneuten VAR-Check wurde der Treffer annulliert. Die Begründung: Perisic sei zu früh in den Strafraum gelaufen. Es ging mit indirektem Freistoß für Spanien weiter.