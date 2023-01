Darum lauert auf unseren Ski-Pisten der Tod

Am Christtag verunfallte eine Holländerin (12) im Zillertal. Kurz darauf verunglückten zwei 17-Jährige in Waidring tödlich, vor Silvester ein Belgier in St. Anton. Am Neujahrstag stürzte eine 28-jährige holländische Skifahrerin am Hintertuxer Gletscher in den Tod, drei weitere Schwerverletzte folgten. Damit verunglückten auf Österreichs Pisten seit Ende November bereits 13 Personen.