Jetzt rinnen uns die Skipisten davon

Am Montag waren etwa in Lackenhof am Ötscher (NÖ) vier von acht Liften (davon zwei Zauberteppiche) und nur zwei von 16 Pisten-Kilometern geöffnet. Eine Spur besser sieht es in Bad Kleinkirchheim (Kärnten), aus, wo man am Wochenende auf Minusgrade in der Nacht hoffen darf. In Oberösterreich hingegen apern die Pisten zusehends aus: So musste beispielsweise der Sternstein, Hausberg der Linzer, am Neujahrstag eine Betriebsunterbrechung verkünden.