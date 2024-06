Einigung bei Tierschutzgesetz mit Wermutstropfen

Beschluss erst im Plenum

Doch so richtig in trockenen Tüchern ist das alles noch nicht. In vielen Bereichen der Novelle wird auf Verordnungen des zuständigen Bundesministers verwiesen, die noch nicht bekannt und noch in Vorbereitung sind. Das Tierschutzpaket enthält also einige „Absichtserklärungen“ mit noch nicht genau festgelegten Inhalten, sogenannte Verordnungsermächtigungen.