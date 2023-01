Myanmar: Amnestie für rund 7000 Gefangene

Militärparade in der Morgendämmerung

Bei der Militärparade zum Unabhängigkeitstag rollten am Mittwoch in der Morgendämmerung Panzer, Raketenwerfer und gepanzerte Fahrzeuge zu einem Paradeplatz in der Hauptstadt Naypyidaw. Staatsbedienstete und Schüler folgten den Truppen, begleitet von einer Militärkapelle. 750 „Friedenstauben“ wurden staatlichen Medien zufolge zur Feier des Tages freigelassen.