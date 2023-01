Boseks Baltikum-Bank auf der Überholspur

Im Baltikum dominieren auf dem Markt zwei schwedische Institute, die fast 80% Marktanteil haben. Die Luminor positioniert sich als größter lokaler „Player“ und kommt inzwischen auf knapp 20%. „Das Wirtschaftswachstum war in den letzten Jahren immer deutlich besser als in Westeuropa“, erklärt Bosek, „und die Margen sind doppelt so hoch als in Österreich.“