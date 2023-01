Wird abgebrochenes NFL-Spiel nicht fortgesetzt?

Am NFL-Spielplan für das kommende Wochenende werde es keine Änderungen geben, teilte die Liga mit. Dann ist die letzte Runde des Grunddurchganges angesetzt, an dem die letzten Play-off-Teilnehmer und die Reihenfolge in der Tabelle ermittelt werden. Während die Bengals um den Titel ihrer Division kämpfen, haben die Bills noch die Chance auf die beste Bilanz in der AFC Conference und damit ein Freilos in der ersten Play-off-Runde. Buffalo empfängt am Sonntag die New England Patriots, Cincinnati die Baltimore Ravens.