Israel fürchtet neue Eskalation mit Palästinensern

Israels Regierung ist durch die Koalition von Benjamin Netanjahu mit zwei rechtsextremen Parteien schwer in der Kritik. Ben-Gvir ist der neue Star der extremen Rechten in Israel und hat als Sicherheitsminister nicht nur ein direktes Weisungsrecht an die israelische Polizei, sondern auch die Zuständigkeit für die Grenzpolizei, die etwa im Westjordanland operiert. Das war bislang nicht so. Ben-Gvir steht für ein hartes Vorgehen gegen die Palästinenser, hat etwa im Wahlkampf die Schussfreigabe auf Steinewerfer gefordert. Experten erwarten eine Zuspitzung des Konflikts.