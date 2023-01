Rechtsextremer Minister besuchte Tempelberg

Trotz Warnungen hat Israels rechtsextremer Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, am Dienstag den Tempelberg in Jerusalem besucht. Er kam am frühen Morgen in Polizeibegleitung. Die im Gazastreifen herrschende islamistische Palästinenserorganisation Hamas hatte vor einem Besuch gewarnt und mit einer neuen schweren Eskalation gedroht.